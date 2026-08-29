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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 13. sırayı aldı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP İspanya Grand Prix'sinin sprint yarışını 13. sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 18:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 13. sırayı aldı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı olan İspanya'daki Aragon Grand Prix'sinin sprint yarışında 13. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aragon özerk bölgesinde bulunan 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 19.37.995'lik derecesiyle Ducati Lenovo Team takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 13. sırada tamamladı.

İspanya'daki Aragon Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, ilk 12 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

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