İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'de forma giyen Fildişi Sahilli orta saha Franck Kessié'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Atalanta, 29 yaşındaki futbolcuyla çok yıllı sözleşme imzalandığını duyurdu.





9 YIL SONRA YENİDEN





Kariyerine Atalanta'da Avrupa'da devam eden Kessié, 9 yıl sonra siyah-mavili formaya geri döndü.





2015 yılında Atalanta'ya transfer olan deneyimli orta saha, daha sonra Cesena'ya kiralanmış ve burada gösterdiği performansın ardından İtalyan ekibine dönmüştü. Kessié, Atalanta formasıyla Serie A'daki ilk sezonunda 31 maçta 7 gol kaydetmiş ve takımının ligi 4. sırada tamamlamasında önemli rol oynamıştı.





2017'de Milan'a transfer olan Kessié, burada 223 karşılaşmada 37 gol attı ve 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı.





BARCELONA VE AL-AHLI'DE KUPALAR





2022 yazında Barcelona'ya transfer olan Kessié, İspanyol ekibinde geçirdiği bir sezonda La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı.





Ardından Al-Ahli'nin yolunu tutan Fildişi Sahilli oyuncu, Suudi Arabistan ekibinde 119 maçta 26 gol kaydetti. Kessié, Al-Ahli ile bir Suudi Arabistan Süper Kupası ve iki AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.





Deneyimli futbolcu, 2025-26 sezonunda AFC Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi.





JUVENTUS, ROMA VE BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI





Kessié'nin adı transfer döneminde Atalanta'nın yanı sıra Juventus, Roma ve Beşiktaş ile de anılmıştı.





Ancak 29 yaşındaki orta saha tercihini İtalya'ya dönmekten yana kullandı ve kendisini yeniden Atalanta'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.





FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN KAPTANI





Fildişi Sahili Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Kessié, ülkesinin formasını 100'ün üzerinde kez giydi.



2024 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadroda yer alan deneyimli futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda da Fildişi Sahili adına mücadele etti ve Almanya karşısında bir gol kaydetti.



