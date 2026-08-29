Dünya serbest dalýþ rekortmeni ve milli sporcu Þahika Ercümen, 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 104. yýl dönümü dolayýsýyla Hatay'ýn Yayladaðý ilçesindeki Karamaðara Koyu'nda "Zafer Dalýþý" gerçekleþtirdi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Ercümen, dalýþ öncesinde hazýrlýklarýný tamamlayarak Karamaðara Koyu'nda denize girdi.
Milli sporcu, gerçekleþtirdiði dalýþla denize günün anýsýna plaket býraktý ve daha sonra dalýþ öðrencileriyle birlikte Türk bayraðý açarak 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn anlam ve önemine dikkat çekti.
Karamaðara Koyu'nun eþsiz doðal güzellikleri eþliðinde gerçekleþtirilen dalýþ, bölgede renkli görüntülere sahne oldu.
Milli sporcu Ercümen, yaptýðý açýklamada 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutlamanýn gururunu yaþadýðýný söyledi.
30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn Türk milletinin baðýmsýzlýðýný ve birlikteliðini en güzel gösteren bayram olduðunu belirten Ercümen, "Baþta Mustafa Kemal Atatürk ve vataný için nefesinin sonuna kadar mücadele eden tüm kahramanlarý saygý, rahmet ve minnetle anýyoruz. 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz kutlu olsun." dedi.
Yayladaðý Belediye Baþkaný Mehmet Yalçýn da 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 104. yýlýný kutlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade etti.
Yalçýn, milli sporcu Þahika Ercümen'in Cumhuriyetin 100. yýlýnda da Karamaðara Koyu'nda paletsiz deðiþken aðýrlýk kategorisinde 106 metrede dünya rekorunu kýrdýðýný hatýrlatarak bugün de kendisiyle gurur duyduklarýný dile getirdi.
Milli sporcu, gerçekleþtirdiði dalýþla denize günün anýsýna plaket býraktý ve daha sonra dalýþ öðrencileriyle birlikte Türk bayraðý açarak 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn anlam ve önemine dikkat çekti.
Karamaðara Koyu'nun eþsiz doðal güzellikleri eþliðinde gerçekleþtirilen dalýþ, bölgede renkli görüntülere sahne oldu.
Milli sporcu Ercümen, yaptýðý açýklamada 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutlamanýn gururunu yaþadýðýný söyledi.
30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn Türk milletinin baðýmsýzlýðýný ve birlikteliðini en güzel gösteren bayram olduðunu belirten Ercümen, "Baþta Mustafa Kemal Atatürk ve vataný için nefesinin sonuna kadar mücadele eden tüm kahramanlarý saygý, rahmet ve minnetle anýyoruz. 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz kutlu olsun." dedi.
Yayladaðý Belediye Baþkaný Mehmet Yalçýn da 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 104. yýlýný kutlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade etti.
Yalçýn, milli sporcu Þahika Ercümen'in Cumhuriyetin 100. yýlýnda da Karamaðara Koyu'nda paletsiz deðiþken aðýrlýk kategorisinde 106 metrede dünya rekorunu kýrdýðýný hatýrlatarak bugün de kendisiyle gurur duyduklarýný dile getirdi.