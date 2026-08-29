Rodrigo Becao'ya Rusya'dan talip

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rodrigo Becao ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Championat'ta yer alan habere göre, Rusya ekiplerinden Rodina, Fenerbahçe'den Brezilyalı stoper Rodina Becao ile ilgileniyor.
30 yaşındaki Brezilyalı stoper, Rodina'ya önerildi ve bunun üzerine transfer için görüşmeler başladı. Rodina, Becao'yu kiralamak istiyor.
Taraflar şu anda deneyimli oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağını görüşüyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa'ya giden Rodrigo Becao'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki Brezilyalı stoper, Rodina'ya önerildi ve bunun üzerine transfer için görüşmeler başladı. Rodina, Becao'yu kiralamak istiyor.
Taraflar şu anda deneyimli oyuncunun maaşının nasıl paylaşılacağını görüşüyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa'ya giden Rodrigo Becao'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.