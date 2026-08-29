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Glint Körfez Basket'ten Fenerbahçe karşısında galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinin hazırlık maçında Glint Körfez Basket, Fenerbahçe Tarfin'i 82-70 mağlup etti. Körfez temsilcisinde Jonathan Davis 23 sayıyla öne çıktı.

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calendar 29 Ağustos 2026 18:36 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 19:04
Glint Körfez Basket'ten Fenerbahçe karşısında galibiyet
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımları arasında oynanan hazırlık maçında Glint Körfez Basket, Fenerbahçe Tarfin'i 82-70 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz ve Fatih Güller hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Glint Körfez Basket 24-16 önde bitirdi. Maçın ikinci çeyreğinde üstünlüğünü koruyan Körfez temsilcisi, ilk yarıyı 46-37 üstün tamamladı.

Maçın üçüncü çeyreğinde farkı açan Glint Körfez Basket son çeyreğe 64-51 önde girdi. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Körfez temsilcisi, karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Glint Körfez Basket'te en skorer oyuncu 23 sayıyla Jonathan Davis olurken, Fenerbahçe Tarfin'de ise Jonathan Juzang 13 sayıya ulaştı.

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