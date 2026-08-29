20. Akdeniz Oyunlarý'nýn (Taranto 2026) dokuzuncu gününde Türkiye, judoda 2 altýn madalya, atýcýlýkta da 1 bronz madalya kazandý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Ýtalya'nýn Taranto kentinde gerçekleþtirilen organizasyonda judo ve atýcýlýk müsabakalarý sona erdi.
Oyunlarda kadýnlar 78 kiloda tatamiye çýkan Tuana Gülenay, finalde Slovenya'dan Metka Lobnik'i maðlup ederek altýn madalyanýn sahibi oldu.
Erkekler +100 kiloda mücadele eden milli judocu Ýbrahim Tataroðlu ise finalde ev sahibi Ýtalya'dan Kwadjo Anani'yi maðlup ederek altýn madalyaya ulaþtý.
Milli atýcý Þevval Ýlayda Tarhan ise kadýnlar 10 metre havalý tabanca kategorisinde bronz madalya kazandý.
Oyunlarda 30 altýn, 14 gümüþ ve 20 bronz olmak üzere toplam 64 madalyaya ulaþan Türkiye, ev sahibi Ýtalya'nýn (129) ardýndan ülkeler madalya sýralamasýnda ikinci sýrada yer alýyor.
Oyunlarda kadýnlar 78 kiloda tatamiye çýkan Tuana Gülenay, finalde Slovenya'dan Metka Lobnik'i maðlup ederek altýn madalyanýn sahibi oldu.
Erkekler +100 kiloda mücadele eden milli judocu Ýbrahim Tataroðlu ise finalde ev sahibi Ýtalya'dan Kwadjo Anani'yi maðlup ederek altýn madalyaya ulaþtý.
Milli atýcý Þevval Ýlayda Tarhan ise kadýnlar 10 metre havalý tabanca kategorisinde bronz madalya kazandý.
Oyunlarda 30 altýn, 14 gümüþ ve 20 bronz olmak üzere toplam 64 madalyaya ulaþan Türkiye, ev sahibi Ýtalya'nýn (129) ardýndan ülkeler madalya sýralamasýnda ikinci sýrada yer alýyor.