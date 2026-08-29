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Real Sociedad-Espanyol
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29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
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Auxerre-Angers
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29 Ağustos
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21:45
29 Ağustos
Lorient-Troyes
21:45
29 Ağustos
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Massimiliano Allegri'den Rafael Leao yorumu

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Milan'dan Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 19:43 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 19:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Massimiliano Allegri'den Rafael Leao yorumu
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Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Como ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan teknik adam, Milan'da birlikte çalıştığı ve Galatasaray'a transfer olan Rafael Leao ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Rafael Leao'nun ayrılığının Serie A için büyük bir kayıp olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Allegri, "Bu transfer döneminin bir parçası. Rafael Leao, Milan'da harika yıllar geçirdi ve ayrılmanın doğru olacağına karar verdi." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY BASTIRIYORDU"

Galatasaray için İstanbul'a gelen Portekizli yıldız Rafael Leao, "Hazirandan beri Galatasaray bastırıyordu. Bu anlaşmanın olması için çok uğraştılar, çabaladılar. Şu anda çok heyecanlıyım. Sezonun başlamasını ve maçlara çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.  



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