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Bournemouth, Everton'a son anda yıkıldı!

Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth, sahasında Everton karşısında öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 18:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bournemouth, Everton'a son anda yıkıldı!
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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth ile Everton, Vitality Stadium'da karşı karşıya geldi. Mücadele, son dakikada gelen golle 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BOURNEMOUTH ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Bournemouth, 41. dakikada Alex Scott'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Evanilson'un asistinde topu ağlara gönderen Scott, takımını devre arasına üstün götürdü.

İkinci yarıda Everton beraberlik için fırsatlar ararken Bournemouth skoru korumayı başardı.

TARKOWSKI SON ANDA SAHNEDE

Bournemouth'un galibiyete çok yaklaştığı mücadelede Everton, uzatma dakikalarında aradığı golü buldu.

90+1. dakikada sahneye çıkan James Tarkowski, Everton adına fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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