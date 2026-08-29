Süper Lig'de evinde Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da kadroda son anda bir değişiklik yaşandı.
Galatasaray'da maça 11'de başlayacağı açıklanan kaleci Uğurcan Çakır, rahatsızlandı.
Bu gelişmenin ardından Göztepe maçında Galatasaray'ın kalesinde Jankat Yılmaz yer aldı.
Galatasaray, daha sonra Uğurcan Çakır'ın ısınma sonrasında ağrı hissettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Galatasaray'da maça 11'de başlayacağı açıklanan kaleci Uğurcan Çakır, rahatsızlandı.
Bu gelişmenin ardından Göztepe maçında Galatasaray'ın kalesinde Jankat Yılmaz yer aldı.
Galatasaray, daha sonra Uğurcan Çakır'ın ısınma sonrasında ağrı hissettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE