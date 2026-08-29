29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
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29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
0-119'
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
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1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
0-018'
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
0-018'
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-187'
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
22:30
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
0-04'
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Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
0-15'
29 Ağustos
Brest-Toulouse
0-05'
29 Ağustos
Lorient-Troyes
0-04'
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
0-05'

Kocaelispor'dan Konya'da geri dönüş

Süper Lig'de Kocaelispor, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 20:54 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 21:41
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan Konya'da geri dönüş
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Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1 ile Kocaelispor oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konyaspor, Tanguy Zoukrou'nun 39. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Konyaspor'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Enis Bardhi, 48. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

14 DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

Kocaelispor, Massadio Haidara'nın 72. dakikada attığı golle Konyaspor karşısında 1-1'i buldu. Konuk ekip Kocaelispor, 86. dakikada Metehan Altunbaş'ın golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 3 hafta sonunda puansız kaldı. Kocaelispor, puanını 6'ya yükseltti.

Ligin gelecek haftasında Konyaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

KOCAELİSPOR'DAN ÇARPICI İSTATİSTİK



Konyaspor


Kocaelispor, Konyaspor karşısında ligin ilk yarılarında oynadığı 4 maçı da kazandı.

SON 6 MAÇI KAZANAMADI

Konyaspor, Süper Lig tarihinde ikinci kez bir sezona üst üste 3 mağlubiyet ile başladı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 6 mağlubiyet aldı. (Geçen sezondan 3 maç)



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ortasında ceza sahası içinde yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

20. dakikada topla hareketlenen Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak, direğin dibinden dışarı gitti.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Haidara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

39. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu önünde bulan Gonçalves'in şutunda, savunmada Zoukrou'ya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


55. dakikada Konyaspor'un ağlara giden topu gol değeri kazanmadı. Sağ kanattan gönderilen uzun pasla savunma arkasına sarkan Muleka, ceza sahası çaprazında Dijksteel'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Gürcan Hasova, Muleka'nın bu pozisyonda Dijksteel'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

58. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yükselen Agyei'nin kafa vuruşunda top Deniz Ertaş'ta kaldı.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sousa'nın sağ kanattan ortasında arka direkte yükselen Haidara, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın ortasında Awaziem'in ters vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çıkardı.

86. dakikada Kocaelispor öne geçti. Show'un ara pasına hareketlenen Metehan Altunbaş'ın ceza sahasında vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2

Kocaelispor, karşılaşmayı 2-1 önde bitirdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 41 Masuaku), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 77 Toth), Deniz Türüç (Dk. 73 Baniya), Gonçalves (Dk. 77 Enis Destan), Colley (Dk. 46 Enis Bardhi), Muleka

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Haidara, Maglica, Zoukrou (Dk. 60 Aye), Dijksteel, Show, Berkan Kutlu, Sousa (Dk. 90 Onur Öztonga), Sissoho (Dk. 46 Uğur Kaan Yıldız) , Agyei (Dk. 90 Muharrem Cihan), Baku (Dk. 66 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 39 Zoukrou (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 72 Haidara, Dk. 87 Metehan Altunbaş (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Sissoho, Dk. 35 Agyei, Dk. 37 Maglica (Kocaelispor), Dk. 88 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Enis Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

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