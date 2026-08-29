29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
3-288'
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-290'
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
0-189'
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-090'
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
0-3DA
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
1-074'
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
1-278'
29 Ağustos
Brest-Toulouse
1-276'
29 Ağustos
Lorient-Troyes
1-277'
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
0-179'

Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 21:38 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 22:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un lig aşaması fikstürü açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili takım, Konferans Ligi'ndeki ilk maçında 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:

15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor

22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts

5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg

26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor



Trabzonspor


10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec

17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor

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