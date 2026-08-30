29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
3-2
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-2
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
2-1
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-1
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
1-3
29 Ağustos
Brest-Toulouse
2-2
29 Ağustos
Lorient-Troyes
1-2
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
1-1

Sanchez, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Tecrübeli savunmacı, 33. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 01:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sanchez, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı
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Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki 3. lig maçında fileleri havalandırarak golle tanıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren tecrübeli stoper, karşılaşmanın 33. dakikasında attığı golle takımına beraberliği getirdi ve bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY KARİYERİNDE 11. GOLÜ

Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla toplamda 124 resmi maçta 11 gole ulaştı. Kolombiyalı futbolcu, savunmadaki performansının yanı sıra hücumda da takımına katkı sağlamayı sürdürdü.



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