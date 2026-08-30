Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki 3. lig maçında fileleri havalandırarak golle tanıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren tecrübeli stoper, karşılaşmanın 33. dakikasında attığı golle takımına beraberliği getirdi ve bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
GALATASARAY KARİYERİNDE 11. GOLÜ
Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla toplamda 124 resmi maçta 11 gole ulaştı. Kolombiyalı futbolcu, savunmadaki performansının yanı sıra hücumda da takımına katkı sağlamayı sürdürdü.
GALATASARAY KARİYERİNDE 11. GOLÜ
Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla toplamda 124 resmi maçta 11 gole ulaştı. Kolombiyalı futbolcu, savunmadaki performansının yanı sıra hücumda da takımına katkı sağlamayı sürdürdü.