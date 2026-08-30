LaLiga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 3-1 mağlup etti. Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri Alex Baena (2) ve Ademola Lookman kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atletico Madrid karşılaşmaya hızlı başladı. Konuk ekip, 4. dakikada Alex Baena'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Madrid ekibi, 26. dakikada Ademola Lookman ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının 33. dakikasında yeniden sahneye çıkan Baena, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Atletico Madrid, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
SEVILLA FARKI İNDİRDİ AMA YETMEDİ
Sevilla, 67. dakikada Miguel Sierra'nın golüyle farkı ikiye indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Atletico Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 7'ye yükseltirken, Sevilla lige iki galibiyetle başlamasının ardından ilk mağlubiyetini aldı.
Diego Simeone'nin ekibi gelecek hafta Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Sevilla ise Espanyol deplasmanına çıkacak.
Madrid ekibi, 26. dakikada Ademola Lookman ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının 33. dakikasında yeniden sahneye çıkan Baena, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Atletico Madrid, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
SEVILLA FARKI İNDİRDİ AMA YETMEDİ
Sevilla, 67. dakikada Miguel Sierra'nın golüyle farkı ikiye indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Atletico Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 7'ye yükseltirken, Sevilla lige iki galibiyetle başlamasının ardından ilk mağlubiyetini aldı.
Diego Simeone'nin ekibi gelecek hafta Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Sevilla ise Espanyol deplasmanına çıkacak.