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Mainz 05-Paderborn
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RB Leipzig-Mönchengladbach
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29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
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29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
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29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
29 Ağustos
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29 Ağustos
Brest-Toulouse
2-2
29 Ağustos
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Miroshi: "Taraftarlarımız sakin olsun"

Göztepe forması giyen Novatus Miroshi, Galatasaray maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Miroshi: 'Taraftarlarımız sakin olsun'
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Göztepe forması giyen Novatus Miroshi, Galatasaray maçının ardından açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Miroshi, "Öncelikle gerçekten iyi bir maç oldu, iki takım adına da zor bir maçtı. Maça istediğimiz gibi başladık, önde baskıyla başladık ve aradığımız golü bulduk. Daha sonra 1-0'ı korumaya çalıştık ama orada orta blok savunmaya çekildik. Rakibe topu fazla verdik ve 1-1'e geldi. İkinci yarıda farklı bir planla başladık. 2-1 oldu, 2-2'ye getirebilirdik. Ardından bir gol daha oldu. Ondan sonra elimizden geleni yaptık ama olmadı. Taraftarımızdan ricam sakin olmaları. Bir sonraki maçı kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız." dedi.

İzmir ekibinden genç oyuncu Ege Yıldırım ise, "Elimizden gelen her şeyi yaptık, mücadelemizi verdik ama olmadı. Çok üzgünüz. İnşallah önümüzdeki hafta hatalarımızda ders alarak taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.





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