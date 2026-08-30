Göztepe forması giyen Novatus Miroshi, Galatasaray maçının ardından açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Miroshi, "Öncelikle gerçekten iyi bir maç oldu, iki takım adına da zor bir maçtı. Maça istediğimiz gibi başladık, önde baskıyla başladık ve aradığımız golü bulduk. Daha sonra 1-0'ı korumaya çalıştık ama orada orta blok savunmaya çekildik. Rakibe topu fazla verdik ve 1-1'e geldi. İkinci yarıda farklı bir planla başladık. 2-1 oldu, 2-2'ye getirebilirdik. Ardından bir gol daha oldu. Ondan sonra elimizden geleni yaptık ama olmadı. Taraftarımızdan ricam sakin olmaları. Bir sonraki maçı kazanmak için her şeyi ortaya koyacağız." dedi.
İzmir ekibinden genç oyuncu Ege Yıldırım ise, "Elimizden gelen her şeyi yaptık, mücadelemizi verdik ama olmadı. Çok üzgünüz. İnşallah önümüzdeki hafta hatalarımızda ders alarak taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
İzmir ekibinden genç oyuncu Ege Yıldırım ise, "Elimizden gelen her şeyi yaptık, mücadelemizi verdik ama olmadı. Çok üzgünüz. İnşallah önümüzdeki hafta hatalarımızda ders alarak taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.