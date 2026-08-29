Ligue 1'in ikinci haftasında Lyon, sahasında Le Havre ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Le Havre, 74. dakikada Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti.
LYON SON DAKİKALARDA NEFES ALDI
Lyon, 87. dakikada Openda'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma iki takımın eşitliğiyle sonlandı.
LYON SON DAKİKALARDA NEFES ALDI
Lyon, 87. dakikada Openda'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma iki takımın eşitliğiyle sonlandı.