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Vanspor, Mardin'den 90+3'te puanla çıktı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 23:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vanspor, Mardin'den 90+3'te puanla çıktı
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 Spor, Vanspor FK'yi konuk etti. 

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

İlk yarı, golsüz eşitlikle tamamlanırken Mardin 1969 Spor'un golünü 60. dakikada Olarenwaju Ayoba Kayode kaydetti. 

Mardin 1969 Spor'da Mustafa Şengül, 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Vanspor FK'de Mehmet Manış, 90+3'te fririkten attığı golle takımına beraberliği getirdi. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı. 

Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, 8 puanla 4. sıraya yerleşti. 4 puana ulaşan Vanspor FK ise 12. sırada konumlandı. 

Ligin 5. haftasında Mardin 1969 Spor, Sivasspor'a konuk olacak. Vanspor FK ise Batman Petrolspor'u ağırlayacak.
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