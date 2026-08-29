Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 Spor, Vanspor FK'yi konuk etti.



Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



İlk yarı, golsüz eşitlikle tamamlanırken Mardin 1969 Spor'un golünü 60. dakikada Olarenwaju Ayoba Kayode kaydetti.



Mardin 1969 Spor'da Mustafa Şengül, 90+2. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Vanspor FK'de Mehmet Manış, 90+3'te fririkten attığı golle takımına beraberliği getirdi.



Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da 1'er puanı hanesine yazdırdı.



Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, 8 puanla 4. sıraya yerleşti. 4 puana ulaşan Vanspor FK ise 12. sırada konumlandı.



Ligin 5. haftasında Mardin 1969 Spor, Sivasspor'a konuk olacak. Vanspor FK ise Batman Petrolspor'u ağırlayacak.



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