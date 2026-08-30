29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
3-2
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-2
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
2-1
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-1
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
1-3
29 Ağustos
Brest-Toulouse
2-2
29 Ağustos
Lorient-Troyes
1-2
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
1-1

Stoilov: "Aklımızı kullanmalıyız"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 00:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Stoilov: 'Aklımızı kullanmalıyız'
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stoilov'un maç sonu sözleri şu şekilde:

"Bence gerçekten iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir maçtı. Takımım iyi performans gösterdi, puanlar için her şeyi yaptı. İlk yarı çok iyi oynadık. Rakibe de fırsat vermedik. İkinci yarı iyi oyun oynadık. Bu bölümde rakibe daha çok fırsat verdik. Puanlar istedik, mücadele ettik ama olmadı. Daha fazla aklımızı kullanmalıyız. Takım olarak iyi bir maç çıkardık."





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