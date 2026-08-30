Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stoilov'un maç sonu sözleri şu şekilde:
"Bence gerçekten iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir maçtı. Takımım iyi performans gösterdi, puanlar için her şeyi yaptı. İlk yarı çok iyi oynadık. Rakibe de fırsat vermedik. İkinci yarı iyi oyun oynadık. Bu bölümde rakibe daha çok fırsat verdik. Puanlar istedik, mücadele ettik ama olmadı. Daha fazla aklımızı kullanmalıyız. Takım olarak iyi bir maç çıkardık."
"Bence gerçekten iki takım adına da çok zor ve ilgi çekici bir maçtı. Takımım iyi performans gösterdi, puanlar için her şeyi yaptı. İlk yarı çok iyi oynadık. Rakibe de fırsat vermedik. İkinci yarı iyi oyun oynadık. Bu bölümde rakibe daha çok fırsat verdik. Puanlar istedik, mücadele ettik ama olmadı. Daha fazla aklımızı kullanmalıyız. Takım olarak iyi bir maç çıkardık."