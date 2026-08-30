29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
3-2
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-2
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
2-1
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-1
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
1-3
29 Ağustos
Brest-Toulouse
2-2
29 Ağustos
Lorient-Troyes
1-2
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
1-1

Samsunspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 01:37 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 01:40
Haber: Sporx.com
Samsunspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor.

Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, sonraki müsabakasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi.

Samsunspor, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla üçüncü sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Watt, Jarju, Yalçın, Emre, Fatih

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Muriqi



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ





Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Karadeniz ekibinde Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR 67. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de Samsun'da yapacakları maçla 67. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 113 golüne, Samsunspor 62 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE, SAMSUN'DA ZORLANIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0'lık skorlarla yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

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