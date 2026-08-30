29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
3-2
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-2
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
2-1
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-1
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
1-3
29 Ağustos
Brest-Toulouse
2-2
29 Ağustos
Lorient-Troyes
1-2
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
1-1

Galatasaray'ın iç sahada 37 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 29 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 01:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın iç sahada 37 maçlık yenilmezlik serisi
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Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 37 müsabakaya yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takım, ligde iç sahadaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Bu karşılaşmanın ardından sahasında çıktığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, serisini 37 maça taşıdı.

Galatasaray, söz konusu 37 maçlık süreçte 29 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar böylece iç sahadaki istikrarlı performansını sürdürerek uzun yenilmezlik serisini devam ettirdi.



Galatasaray


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