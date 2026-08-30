Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 37 müsabakaya yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takım, ligde iç sahadaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Bu karşılaşmanın ardından sahasında çıktığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, serisini 37 maça taşıdı.
Galatasaray, söz konusu 37 maçlık süreçte 29 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar böylece iç sahadaki istikrarlı performansını sürdürerek uzun yenilmezlik serisini devam ettirdi.
Galatasaray, söz konusu 37 maçlık süreçte 29 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar böylece iç sahadaki istikrarlı performansını sürdürerek uzun yenilmezlik serisini devam ettirdi.