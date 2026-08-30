Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesine yedekler arasında başladı. Batrakov, 46. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girerek Galatasaray kariyerindeki ilk heyecanını yaşadı.
Aleksey Batrakov, Galatasaray'da siftah yaptı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Aleksey Batrakov, Göztepe maçıyla birlikte sarı-kırmızılılarda siftah yaptı.
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