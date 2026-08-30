Leipzig forması giyen Conrad Harder, Strasbourg'a transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Strasbourg, Danimarkalı santrforun kiralık transferi için Leipzig ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki santrfor, kısa süre içerisinde Strasbourg'a imza atacak.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Conrad Harder, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Leipzig forması altında 34 maçta süre bulan Harder, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Conrad Harder, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Leipzig forması altında 34 maçta süre bulan Harder, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.