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Lionel Messi'den 4 gol birden!

MLS'te Inter Miami, Messi'nin 4 gol attığı maçı farklı kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 10:28
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Lionel Messi'den 4 gol birden!
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Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Inter Miami, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 4 gol attığı maçta Montreal'i 7-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MLS'in 22. haftasında Inter Miami, Nu Stadı'nda Montreal'i ağırladı.

Performansıyla geceye damga vuran Messi, 40, 52, 83 ve 90+6. dakikalarda olmak üzere attığı 4 golle takımının galibiyetinde öne çıktı.

Bu sezon 18 gole ulaşan 39 yaşındaki Messi, gol krallığı yarışında Dallas'ın forveti Petar Musa'yı (16) geçerek zirveye yerleşti.

Ev sahibi takımın diğer gollerini 20. dakikada Casemiro, 80. dakikada Luis Suarez ve 89. dakikada Alexander Shaw kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 37. dakikada Fabian Herbers'ten geldi.

Doğu Konferansı'nda puanını 42 yapan Inter Miami, lider Nashville'in 10 puan gerisinde ikincilikte yer aldı. Montreal ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

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