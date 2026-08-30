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Levent Tüzemen'den Batrakov ve Leao yorumu

Levent Tüzemen, köşesinde Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçı değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 10:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Levent Tüzemen'den Batrakov ve Leao yorumu
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Levent Tüzemen, Sabah'ta Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçı değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüzemen, Victor Osimhen ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve sarı-kırmızılıların yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov için de mesaj verdi.

İşte o sözler:

"Osimhen, Galatasaray'ın her şeyi olmaya devam ediyor. Koşuyor, mücadele ediyor, sorumluluk alıyor, tribünleri ateşliyor, sürekli arkadaşlarının enerjisini yukarı çekmeye çalışıyor. Sara'nın attığı golde, verdiği topuk pası mükemmeldi. Kendisinin penaltıdan attığı gol öncesi rakipten topu çalıp darbeyle yere düşmesi, çabukluğunun ve aklının eseriydi. Osimhen'in attığı ikinci gole yazık oldu çünkü havada resmen asılı kaldı. Kafayı vurdu, golü attı ama ayağının ucuyla ofsayta takıldı.

Leao'nn gelişi, takımda rekabeti artıracaktır. Çabukluğu, takipçiliği ile ön plana çıkan Batrakov da oynadıkça Galatasaray'a ciddi katkı verecektir."  



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