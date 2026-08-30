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Galatasaray'da Yusuf Akçiçek için geri sayım

Transferde stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar genç stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Galatasaray, 20 yaşındaki genç stoperin transferi konusunda önemli mesafe aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 09:33
Haber: Haberturk
Galatasaray'da Yusuf Akçiçek için geri sayım
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Transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray, defans bölgesini güçlendirmek için harekete geçti... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekip Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'in kiralanması için görüşmelere başladı.

Galatasaray 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isterken; Al Hilal ise o bölgeyi güçlendirmeden oyuncunun ayrılığına izin vermek istemiyor.

Galatasaray, genç stoper ile anlaştı ve Al Hilal'in savunmaya takviye yapmasını bekliyor.

Al Hilal'li yöneticiler, stopere takviye yapılması durumunda Yusuf Akçiçek'e izin verebileceğini Galatasaraylı temsilcilere iletti. Arabistan ekibi ayrıca bu transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kazandığı 6.5 milyon Dolar'lık maaşının; 3.75 milyon Dolar'ının G.Saray tarafından karşılanmasını talep etti.

22 MİLYON EURO'YA GİTTİ

2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e imza atan 20 yaşındaki stoperin, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.



Galatasaray


Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1.459 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

Arabistan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor...  

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