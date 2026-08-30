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Fenerbahçe, Gabriel Mec için düğmeye bastı

Fenerbahçe, Gremio forması giyen 18 yaşındaki Gabriel Mec için 12 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 09:35
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Gabriel Mec için düğmeye bastı
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken geleceğe yönelik önemli bir hamle için harekete geçti.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Sarı-lacivertlilerin, Brezilya ekibi Gremio'da forma giyen Gabriel Mec için resmi teklif yaptığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

2008 doğumlu genç futbolcu, performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Chelsea, Real Madrid ve PSG gibi kulüplerin de takip ettiği Gabriel Mec için Fenerbahçe'nin 12 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği bildirildi.

OYUN TARZI RONALDINHO'YU ANDIRIYOR

Brezilya futbolunda Gremio altyapısından yetişen Gabriel Mec, estetik çalımları ve öngörülemez oyun tarzıyla "Yeni Ronaldinho" olarak nitelendiriliyor.

Genç oyuncunun özellikle dar alandaki yeteneği ve iki ayağını da etkili kullanabilmesi dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin, genç yıldızı kadrosuna katarak uzun vadeli yapılanmasının önemli parçalarından biri haline getirmeyi hedeflediği aktarıldı.







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