Trabzonspor'un Faslı orta sahası Benjamin Bouchouari yeniden Fransa'ya dönebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nice, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Trabzonspor ile resmen temasa geçti.
Geçen yıl Saint Etienne'den 4 milyon euroya transfer edilen Bouchouari, Trabzonspor formasıyla 30 maçta görev aldı. Gol ya da asist üretemedi.
Geçen yıl Saint Etienne'den 4 milyon euroya transfer edilen Bouchouari, Trabzonspor formasıyla 30 maçta görev aldı. Gol ya da asist üretemedi.