30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
21:30
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
21:30
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
19:00
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
21:30
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
18:30
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
16:00
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
16:00
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
16:00
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
18:30
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
18:00
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
20:30
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
22:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
19:30
30 Ağustos
Cagliari-Inter
21:45
30 Ağustos
Lazio-Genoa
21:45
30 Ağustos
Paris FC-Nice
16:00
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
18:15
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
21:45

Benjamin Bouchouari için transfer gelişmesi

Nice, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 10:51 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 10:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Benjamin Bouchouari için transfer gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'un Faslı orta sahası Benjamin Bouchouari yeniden Fransa'ya dönebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nice, 24 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Trabzonspor ile resmen temasa geçti.

Geçen yıl Saint Etienne'den 4 milyon euroya transfer edilen Bouchouari, Trabzonspor formasıyla 30 maçta görev aldı. Gol ya da asist üretemedi.



Trabzonspor


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.