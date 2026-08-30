Ajax, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amsterdam ekibi, orta saha oyuncusuyla hemen geçerli olmak üzere 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.
Faslı milli futbolcu, cumartesi günü eski kulübü Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Ajax'a bonservissiz olarak katıldı.
KARİYERİNE HOLLANDA'DA BAŞLADI
21 Ağustos 1996'da Huizen'de dünyaya gelen Amrabat, profesyonel kariyerine Utrecht'te başladı. Deneyimli orta saha, daha sonra Feyenoord forması giydikten sonra yurt dışına transfer oldu.
Amrabat, kariyerinin devamında Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United ve Fenerbahçe'de görev yaptı. Geçtiğimiz sezonu ise İspanya temsilcisi Real Betis'te geçiren 30 yaşındaki futbolcu, kısa süre önce Fas Milli Takımı ile kariyerinin üçüncü Dünya Kupası'nda mücadele etti.
CRUYFF: "ARADIĞIMIZ OYUNCUYU ALDIK"
Ajax yöneticisi Jordi Cruyff, transferin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sofyan'ın imzasını attırdığımız için çok mutluyuz. Fiziksel olarak güçlü, teknik açıdan yetenekli ve büyük bir uluslararası deneyime sahip. Hollanda Ligi'ni de çok iyi tanıyor. Bu nedenle takıma kısa sürede uyum sağlamasını bekliyoruz. Sofyan ile tam olarak aradığımız tipte bir oyuncuyu kadromuza kattık."
Faslı milli futbolcu, cumartesi günü eski kulübü Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya varmasının ardından Ajax'a bonservissiz olarak katıldı.
KARİYERİNE HOLLANDA'DA BAŞLADI
21 Ağustos 1996'da Huizen'de dünyaya gelen Amrabat, profesyonel kariyerine Utrecht'te başladı. Deneyimli orta saha, daha sonra Feyenoord forması giydikten sonra yurt dışına transfer oldu.
Amrabat, kariyerinin devamında Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United ve Fenerbahçe'de görev yaptı. Geçtiğimiz sezonu ise İspanya temsilcisi Real Betis'te geçiren 30 yaşındaki futbolcu, kısa süre önce Fas Milli Takımı ile kariyerinin üçüncü Dünya Kupası'nda mücadele etti.
CRUYFF: "ARADIĞIMIZ OYUNCUYU ALDIK"
Ajax yöneticisi Jordi Cruyff, transferin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sofyan'ın imzasını attırdığımız için çok mutluyuz. Fiziksel olarak güçlü, teknik açıdan yetenekli ve büyük bir uluslararası deneyime sahip. Hollanda Ligi'ni de çok iyi tanıyor. Bu nedenle takıma kısa sürede uyum sağlamasını bekliyoruz. Sofyan ile tam olarak aradığımız tipte bir oyuncuyu kadromuza kattık."