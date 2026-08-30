30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
21:30
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
21:30
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
19:00
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
21:30
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
18:30
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
16:00
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
16:00
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
16:00
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
18:30
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
18:00
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
20:30
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
22:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
19:30
30 Ağustos
Cagliari-Inter
21:45
30 Ağustos
Lazio-Genoa
21:45
30 Ağustos
Paris FC-Nice
16:00
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
18:15
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
21:45

Milliler, İzlanda deplasmanında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. Mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 11:43 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 11:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milliler, İzlanda deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci tur ilk maçında ağırladığı Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yaptı. Sırbistan'a deplasmanda 102-73 yenilen İzlanda ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda Türkiye, zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. basamakta bulunuyor. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak ekipler, Dünya Kupası bileti alacak.

Millilerin Litvanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Ercan Osmani, aday kadrodan çıkarıldı.

İzlanda ile 8. randevu

A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında yapılan 7 maçın 5'ini Türkiye, 2'sini İzlanda kazandı.

Milliler, İzlanda ile son resmi müsabakasını 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadı. Ay-yıldızlı ekip, Şubat 2025'te deplasmanda çıktığı mücadelede sahadan 83-71 mağlup ayrıldı.

Aday kadro

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Darius Karutasu, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.