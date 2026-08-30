Erman Toroğlu, Sözcü'deki köşesinde Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toroğlu, Galatasaray'a transfer konusunda mesaj verdi.
Erman Toroğlu'nun köşesindeki o bölüm şu şekilde:
"Göztepe eski Göztepe değil. İlk yarı tempoyu yüksek tuttular. Ama ikinci yarı gözüktü ki o tempoyu 60-70 dakika yapacak güçleri yoktu. Hep geliyoruz klasik cümleye: Okan iki sene Icardi'nin üstüne bindi gitti, şimdi de Osimhen sırtlıyor. Şöyle bir düşünüyorum da bu takımdan Osimhen'i alın ne olur? Tek cümleyle duman olur."
"Galatasaray'ın belli bir oyun planı yok. Şu bir gerçek: Galatasaray'a kanat adamından daha da önemlisi bir orta saha lazım. Daha doğrusu bir beyin lazım. Galatasaray yönetimi beynin yerine sakatata yöneliyor. Beyin ve arka tarafa çabuk ve süratli bir stoper peynir ekmek gibi lazım. Maçta o kadar çok hata yapıldı ki atılan goller de öyle oldu. Bir tek Galatasaray'ın ikinci golünün yapılışı ve atılışı son derece kaliteliydi."
Erman Toroğlu'nun köşesindeki o bölüm şu şekilde:
"Göztepe eski Göztepe değil. İlk yarı tempoyu yüksek tuttular. Ama ikinci yarı gözüktü ki o tempoyu 60-70 dakika yapacak güçleri yoktu. Hep geliyoruz klasik cümleye: Okan iki sene Icardi'nin üstüne bindi gitti, şimdi de Osimhen sırtlıyor. Şöyle bir düşünüyorum da bu takımdan Osimhen'i alın ne olur? Tek cümleyle duman olur."
"Galatasaray'ın belli bir oyun planı yok. Şu bir gerçek: Galatasaray'a kanat adamından daha da önemlisi bir orta saha lazım. Daha doğrusu bir beyin lazım. Galatasaray yönetimi beynin yerine sakatata yöneliyor. Beyin ve arka tarafa çabuk ve süratli bir stoper peynir ekmek gibi lazım. Maçta o kadar çok hata yapıldı ki atılan goller de öyle oldu. Bir tek Galatasaray'ın ikinci golünün yapılışı ve atılışı son derece kaliteliydi."