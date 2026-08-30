Chelsea, Aston Villa forması giyen Arjantinli dünya yıldızı kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz devi Chelsea, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Emiliano Martinez'in transferini resmen duyurdu. 33 yaşındaki file bekçisi, Londra ekibiyle sözleşme imzaladı.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Transferinin ardından Chelsea'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Martinez, şu ifadeleri kullandı:
"Bu futbol kulübünde olduğum için çok mutluyum. Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için verilmesi kolay bir karardı. Gerçekten çok heyecanlıyım ve başlamak için sabırsızlanıyorum.
Burada başarılı olmak istiyorum. Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim. Bu anlayışımı Chelsea'ye de taşımak istiyorum çünkü burası kupalar kazanan bir futbol kulübü. Bu nedenle birbirimiz için iyi bir eşleşme olduğumuzu düşünüyorum.
Ben tamamen tutkuyla hareket eden ve yüreğiyle oynayan biriyim. Kulübü, takım arkadaşlarımı ve taraftarları gururlandırmak için her maçta ve her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim."
ASTON VILLA'DA 256 MAÇ
İngiltere'nin Midlands bölgesinde geçirdiği dönemde dünyanın önde gelen kalecilerinden biri hâline gelen Martinez, Aston Villa formasıyla altı sezonda 256 karşılaşmaya çıktı.
Tecrübeli file bekçisi, mayıs ayında Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Transferinin ardından Chelsea'nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Martinez, şu ifadeleri kullandı:
"Bu futbol kulübünde olduğum için çok mutluyum. Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için verilmesi kolay bir karardı. Gerçekten çok heyecanlıyım ve başlamak için sabırsızlanıyorum.
Burada başarılı olmak istiyorum. Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim. Bu anlayışımı Chelsea'ye de taşımak istiyorum çünkü burası kupalar kazanan bir futbol kulübü. Bu nedenle birbirimiz için iyi bir eşleşme olduğumuzu düşünüyorum.
Ben tamamen tutkuyla hareket eden ve yüreğiyle oynayan biriyim. Kulübü, takım arkadaşlarımı ve taraftarları gururlandırmak için her maçta ve her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim."
ASTON VILLA'DA 256 MAÇ
İngiltere'nin Midlands bölgesinde geçirdiği dönemde dünyanın önde gelen kalecilerinden biri hâline gelen Martinez, Aston Villa formasıyla altı sezonda 256 karşılaşmaya çıktı.
Tecrübeli file bekçisi, mayıs ayında Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.