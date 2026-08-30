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Beşiktaş'ın yeni transferi Miretti'nin bilinmeyen hikayesi!

Beşiktaş'ın İtalyan devi Juventus'tan kiralık olarak renklerine bağladığı yeni transferi Fabio Miretti'nin kariyer yolculuğunun bilinmeyenleri ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 10:07
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın yeni transferi Miretti'nin bilinmeyen hikayesi!
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Beşiktaş'ın Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fabio Miretti, 23 yaşında olmasına rağmen sıra dışı bir kariyer birikimiyle İstanbul'a geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbola, Saluzzo sokaklarında, forma ve sırt çantalarından yaptığı kalelerle başlayan Miretti, çocukluk yıllarında Juventus maçlarında top toplayıcılık da yaptı. Takımında üç farklı Fabio bulununca babasının ayırt etmek için kullanmaya başladığı "Ciko" lakabı ise yıllar boyunca onunla kaldı. Juventus altyapısına 8 yaşında giren Miretti, bir dönem Torino'ya transfer olmaya çok yaklaşsa da çocukluğundan beri desteklediği Juventus'u tercih etti. Küçük yaşta Pavel Nedved'e hayran olduğu için saçlarını uzatan İtalyan futbolcu, ilerleyen yıllarda oyun anlayışında Kevin De Bruyne'ü örnek aldığını açıkladı.

JUVENTUS TARİHİNE GEÇTİ

Miretti'nin altyapıdaki skor üretimi de dikkat çekiciydi. Juventus'un küçük yaş kategorilerinde 177 gole ulaşan genç orta saha, U17 takımında ise 17 maçta 15 kez fileleri havalandırdı. Profesyonel kariyerindeki ilk dakikalarını da sıradan bir karşılaşmada değil, 18 yaşında Malmö karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldı ve turnuvada Juventus forması giyen 2003 doğumlu ilk futbolcu oldu. Yükselişini sürdüren Miretti, 19 yaşında PSG deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'e çıkarak Juventus'un Avrupa kupalarında maça başlayan en genç ikinci oyuncusu oldu. 22 yaşında ise Siyah-Beyazlı formayla 100 resmi maç barajını geçti, İtalya U19 Milli Takımı ile 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Miretti, yarı finalde İngiltere'ye karşı penaltıdan gol attı. 2024'te Juventus'la İtalya Kupası'nı kazanan genç oyuncu, Atalanta karşısındaki finalin son bölümünde oyuna girerken bir şutu da direkten döndü.

SORUMLULUK ALMAK İÇİN GELDİ

Serie A'daki ilk golünü Fiorentina deplasmanında atan Miretti, takımına 1-0'lık galibiyeti getirirken, Marchisio'dan 14 yıl sonra ligdeki ilk golünü Fiorentina'ya atan ilk Juventus oyuncusu oldu. Geçen sezon Serie A'da 23 karşılaşmada görev yapmasına rağmen yalnızca beş kez ilk 11'de başlayan Miretti, şimdi daha düzenli forma ve daha büyük sorumluluk arayışıyla kariyerinin yeni sayfasını Beşiktaş'ta açacak.





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