30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
21:30
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
0-119'
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
21:30
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-018'
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
21:30
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
1-0DA
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
1-1DA
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
3-056'
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
20:30
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
22:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
19:30
30 Ağustos
Cagliari-Inter
21:45
30 Ağustos
Lazio-Genoa
21:45
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
2-147'
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
21:45

Chelsea, Xabi Alonso ile sezona çok iyi başladı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-3 yendi. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, sezona 2'de 2 ve 6 puanla başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 17:56 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 19:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Xabi Alonso ile sezona çok iyi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, sahasında Brighton'ı konuk etti. Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan maçı 4-3'lük skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chelsea, 4. dakikada Romeo Lavia, 14. dakikada Pedro Neto ve 32. dakikada Joao Pedro'nun golüyle Brighton karşısında 3-0'ı buldu.

Brighton, 35. dakikada Malick Junior Yalcouye'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

Brighton, 63. dakikada Joao Pedro'nun kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve puan için umutlandı.

Chelsea, Cole Palmer'in 74. dakikada attığı golle maçı 4-2'ye getirdi. Brighton'da Pascal Gross, 90+6. dakikada maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

14 DAKİKA SONRA ÇIKTI!

Chelsea'de 68. dakikada oyuna dahil olan Moises Caicedo, sakatlık yaşamasının ardından 82. dakikada kenara geldi.

TRANSFERİ AÇIKLANDI
11'DE YER ALDI

Chelsea'nin transferini maçtan önce açıkladığı Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Brighton karşısında 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, sezona ikide iki ve 6 puanla başladı. Brighton, 3 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Chelsea, Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Brighton, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.



XABI ALONSO FARK YARATMAYA BAŞLADI

Premier Lig'de geride kalan yıl beklentilerin altında kalan ve sezonu 10. sırada tamamlayan Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile sezona çok iyi başladı. Alonso, ligin ilk iki haftasında farkını ortaya koydu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.