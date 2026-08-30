İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, sahasında Brighton'ı konuk etti. Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan maçı 4-3'lük skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chelsea, 4. dakikada Romeo Lavia, 14. dakikada Pedro Neto ve 32. dakikada Joao Pedro'nun golüyle Brighton karşısında 3-0'ı buldu.
Brighton, 35. dakikada Malick Junior Yalcouye'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi ve ilk yarı 3-1 sona erdi.
Brighton, 63. dakikada Joao Pedro'nun kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve puan için umutlandı.
Chelsea, Cole Palmer'in 74. dakikada attığı golle maçı 4-2'ye getirdi. Brighton'da Pascal Gross, 90+6. dakikada maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.
Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
14 DAKİKA SONRA ÇIKTI!
Chelsea'de 68. dakikada oyuna dahil olan Moises Caicedo, sakatlık yaşamasının ardından 82. dakikada kenara geldi.
TRANSFERİ AÇIKLANDI
11'DE YER ALDI
Chelsea'nin transferini maçtan önce açıkladığı Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Brighton karşısında 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, sezona ikide iki ve 6 puanla başladı. Brighton, 3 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Chelsea, Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Brighton, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
XABI ALONSO FARK YARATMAYA BAŞLADI
Premier Lig'de geride kalan yıl beklentilerin altında kalan ve sezonu 10. sırada tamamlayan Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile sezona çok iyi başladı. Alonso, ligin ilk iki haftasında farkını ortaya koydu.
Brighton, 35. dakikada Malick Junior Yalcouye'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi ve ilk yarı 3-1 sona erdi.
Brighton, 63. dakikada Joao Pedro'nun kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve puan için umutlandı.
Chelsea, Cole Palmer'in 74. dakikada attığı golle maçı 4-2'ye getirdi. Brighton'da Pascal Gross, 90+6. dakikada maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.
Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
14 DAKİKA SONRA ÇIKTI!
Chelsea'de 68. dakikada oyuna dahil olan Moises Caicedo, sakatlık yaşamasının ardından 82. dakikada kenara geldi.
TRANSFERİ AÇIKLANDI
11'DE YER ALDI
Chelsea'nin transferini maçtan önce açıkladığı Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Brighton karşısında 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, sezona ikide iki ve 6 puanla başladı. Brighton, 3 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Chelsea, Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Brighton, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
XABI ALONSO FARK YARATMAYA BAŞLADI
Premier Lig'de geride kalan yıl beklentilerin altında kalan ve sezonu 10. sırada tamamlayan Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile sezona çok iyi başladı. Alonso, ligin ilk iki haftasında farkını ortaya koydu.
🎯 Pedro Neto, tek dokunuşla fileleri havalandırıyor! pic.twitter.com/zk6JOiJj4z
— Sporx (@sporx) August 30, 2026
Joao Pedro, gollerine devam ediyor!👀 pic.twitter.com/9hN2LZ1x8X
— Sporx (@sporx) August 30, 2026
✨ Cole Palmer pic.twitter.com/HB7txDsyt8
— Sporx (@sporx) August 30, 2026