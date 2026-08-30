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Fenerbahçe'nin istediği Bahoya, Hull City'ye gidiyor

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 21 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Jean-Matteo Bahoya için Hull City devreye girdi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Eintracht Frankfurt ile prensip anlaşmasına vardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 14:41
Fenerbahçe'nin istediği Bahoya, Hull City'ye gidiyor
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Transfer döneminin dikkat çeken genç oyuncularından Jean-Mattéo Bahoya için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin de bir süre gündeminde yer alan 21 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için Hull City transferi bitirme aşamasına geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FRANKFURT İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiliz ekibinin, Eintracht Frankfurt forması giyen Bahoya'nın transferi için Alman kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Bahoya'nın durumunu daha önce yakından takip eden Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere'den başka kulüplerin de genç oyuncuyla ilgilendiği aktarılmıştı. Ancak transfer yarışında somut adımı atan taraf Hull City oldu.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İZİN ÇIKTI

21 yaşındaki futbolcunun Hull City'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve sağlık kontrolünden geçebilmesi için İngiltere'ye gitmesine izin verildiği ifade edildi.

Son kontrollerin ardından resmi sözleşmenin imzalanması ve transferin tamamlanması bekleniyor.





FRANKFURT 8 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Futbola Angers altyapısında başlayan Bahoya, Ocak 2024'te yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Fransız futbolcu, 2025-26 sezonunda Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkarken 4 gol ve 4 asist üretti.

Asıl mevkisi sol kanat olan Bahoya, hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor. Genç oyuncunun Eintracht Frankfurt ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bahoya ayrıca Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

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