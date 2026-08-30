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Galatasaray'dan Winsley Boteli hamlesi

Galatasaray, Sion forması giyen 20 yaşındaki İsviçreli santrfor Winsley Boteli için girişimlere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 14:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Winsley Boteli hamlesi
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Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray, 20 yaşındaki santrforun transferi için girişimlere başladı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından, "Son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrfor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santrforla geçirmeniz zor. Bu rolle oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrfor rolünde bir oyuncu daha almamız şu anda şart gözüküyor." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Sion'da bu sezon 9 maçta süre bulan genç oyuncu, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.  



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