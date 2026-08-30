Galatasaray'dan Winsley Boteli hamlesi

Galatasaray'dan santrfor transferi için yeni bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Sion forması giyen İsviçreli santrfor Winsley Boteli ile ilgileniyor.
Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray, 20 yaşındaki santrforun transferi için girişimlere başladı.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından, "Son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrfor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santrforla geçirmeniz zor. Bu rolle oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrfor rolünde bir oyuncu daha almamız şu anda şart gözüküyor." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Sion'da bu sezon 9 maçta süre bulan genç oyuncu, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.
Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray, 20 yaşındaki santrforun transferi için girişimlere başladı.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından, "Son günlerde yine takviye yapmayı düşündüğümüz yerlerden biri santrfor bölgesi. Çünkü bütün sezonu zaman zaman tek santrforla geçirmeniz zor. Bu rolle oynayabilecek oyuncular var ama özellikle santrfor rolünde bir oyuncu daha almamız şu anda şart gözüküyor." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Sion'da bu sezon 9 maçta süre bulan genç oyuncu, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.