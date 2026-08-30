Ajax'tan yeniden Noa Lang hamlesi

Ajax, Napoli forması giyen Noa Lang'ın transferinden vazgeçmiyor.
YENİDEN TEMAS Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollanda ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yeniden harekete geçti. Romano'nun haberine göre, Ajax, Hollandalı futbolcunun menajeri ve Napoli ile yeniden temasa geçti.
HAMLE YAPILMAYACAK
Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ı yaz transfer döneminde de gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao'nun transferinin ardından Noa Lang için hamle yapması beklenmiyor.
Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Noa Lang'ın, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
YENİDEN TEMAS Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollanda ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yeniden harekete geçti. Romano'nun haberine göre, Ajax, Hollandalı futbolcunun menajeri ve Napoli ile yeniden temasa geçti.
HAMLE YAPILMAYACAK
Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ı yaz transfer döneminde de gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao'nun transferinin ardından Noa Lang için hamle yapması beklenmiyor.
Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Noa Lang'ın, güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.