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Bologna, Arthur Theate'yi kadrosuna kattı

Bologna, Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı ve Belçikalı savunmacıyı kadrosuna kattı. Transferde satın alma opsiyonu 15 milyon euro artı bonuslar olarak belirlendi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 13:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bologna, Arthur Theate'yi kadrosuna kattı
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna, savunma hattını Arthur Theate ile güçlendirdi.

İtalyan ekibi, Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı stoperin satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Transferin tamamlandığı ve Theate'nin Bologna kadrosuna katıldığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO

Anlaşmada Bologna'nın Theate'nin bonservisini kalıcı olarak alabilmesi için 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu rakama ayrıca bonusların da ekleneceği aktarıldı.

Theate'nin transferiyle Tedesco yönetimindeki Bologna, savunma rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştirmiş oldu.

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