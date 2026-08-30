Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna, savunma hattını Arthur Theate ile güçlendirdi.
İtalyan ekibi, Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı stoperin satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Transferin tamamlandığı ve Theate'nin Bologna kadrosuna katıldığı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO
Anlaşmada Bologna'nın Theate'nin bonservisini kalıcı olarak alabilmesi için 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu rakama ayrıca bonusların da ekleneceği aktarıldı.
Theate'nin transferiyle Tedesco yönetimindeki Bologna, savunma rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştirmiş oldu.
İtalyan ekibi, Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı stoperin satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Transferin tamamlandığı ve Theate'nin Bologna kadrosuna katıldığı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO
Anlaşmada Bologna'nın Theate'nin bonservisini kalıcı olarak alabilmesi için 15 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu rakama ayrıca bonusların da ekleneceği aktarıldı.
Theate'nin transferiyle Tedesco yönetimindeki Bologna, savunma rotasyonuna önemli bir takviye gerçekleştirmiş oldu.