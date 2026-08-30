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Ederson için Benfica iddiası!

Benfica, Anatoliy Trubin takımdan ayrılırsa Fenerbahçe'den Ederson için devreye girebilir.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ederson için Benfica iddiası!
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Fenerbahçe forması giyen Ederson için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Benfica'da teknik direktörlük görevine Marco Silva'nın gelmesiyle birlikte Trubin, ilk 11'deki yerini Samuel Soares'e kaptırdı.

DEVREYE GİREBİLİRLER

A Bola'da yer alan habere göre, Benfica, Anatoliy Trubin takımdan ayrılırsa Fenerbahçe forması giyen eski oyuncusu Ederson için devreye girebilir.

33 yaşındaki Ederson, Fenerbahçe'de geride kalan ilk sezonunu iyi geçirmedi ve sezonu kötü tamamladı. Ederson'un yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyordu ancak sarı-lacivertlilerdeki başkanlık seçiminin de etkisiyle deneyimli file bekçisi takımda kaldı ve yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe'nin sezona çok iyi başlangıç yapan Ederson'un ayrılığına kolay kolay onay vermesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ederson'un, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  





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