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Atletico Madrid'de Julian Alvarez gelişmesi!

Atletico Madrid'in Barcelona'ya göndermeyi düşünmediği, Premier Lig'e dönmeye sıcak bakmayan Julian Alvarez, Sevilla maçının ardından yeniden takımla çalışmalara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 15:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid'de Julian Alvarez gelişmesi!
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Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Julian Alvarez, Atletico Madrid'in oyuncusu olmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol ekibi, Arjantinli yıldız için Barcelona ihtimalini tamamen devre dışı bırakırken Premier Lig'e olası bir transfer de oyuncunun olumsuz yanıtına takıldı.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Tüm bu gelişmelere rağmen transfer gündeminin merkezindeki yerini koruyan Julian Alvarez, Sevilla karşılaşmasında forma giyememesinin ardından yeniden antrenmanlara başladı.

Atletico Madrid Sportif Direktörü Mateu Alemany de Sanchez Pizjuan'da oynanan Sevilla maçı öncesinde yaptığı açıklamada Arjantinli futbolcunun takımla çalışmalara döndüğünü doğruladı.

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