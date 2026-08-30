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PSV'den Ajax derbisi öncesi altı gollü mesaj

Hollanda Eredivisie'nin 4. hafta maçında PSV, deplasmanda Utrecht'i 6-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 15:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
PSV'den Ajax derbisi öncesi altı gollü mesaj
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Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında PSV, Utrecht'e konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı PSV, 6-1'lik farklı bir skorla kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Ruben van Bommel, 45 ve 88. dakikalarda Guus Til, 76. dakikada Mauro Junior, 86. dakikada Sven Mijnans ve 90+3. dakikada Sergino Dest kaydetti.

Utrecht'in tek golü ise 6. dakikada Artem Stepanov'dan geldi.

Bu sonucun ardından PSV puanını 10'a yükseltirken, Utrecht 1 puanda kaldı.

Eredivisie'nin gelecek haftasında PSV, Ajax'a konuk olacak. Utrecht ise sahasında Go Ahead Eagles'ı ağırlayacak.

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