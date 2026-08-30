Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Þampiyonasý'nýn Ýspanya'daki 13. ayaðý Aragon Grand Prix'sinde 18. sýradan baþladýðý yarýþý 8. sýrada bitirmeyi baþardý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Dünya Moto2 Þampiyonasý'nýn 13. ayaðý Ýspanya Aragon Grand Prix'si, Alcaniz þehrindeki 5,077 kilometrelik Motorland Aragon Pisti'nde gerçekleþtirildi.
ELF Marc VDS Takýmý adýna mücadele eden ve 19 turluk yarýþa 18. sýradan baþlayan Deniz Öncü, etkili bir performans sergileyerek damalý bayraðý 8. sýrada geçti ve bu sezonki en iyi derecesini tekrarladý.
Deniz Öncü'nün yarýþýný yerinde takip eden Prima Pramac Yamaha MotoGP takýmýnýn pilotu Toprak Razgatlýoðlu da milli motosikletçiye moral ve motivasyon verdi.
Aragon'daki yarýþta, ITALJET Gresini takýmýndan Ýspanyol pilot Alonso Lopez birinci, BLU CRU Pramac Yamaha takýmýndan Ýspanyol sürücü Izan Guevara ikinci, CFMOTO Inde Aspar takýmýndan Kolombiyalý pilot David Alonso da üçüncü oldu.
Dünya Moto2 Þampiyonasý'nýn 14. etabý San Marino ve Rimini Riviera Red Bull Grand Prix'si, 11-13 Eylül tarihlerinde Ýtalya'da koþulacak.
ELF Marc VDS Takýmý adýna mücadele eden ve 19 turluk yarýþa 18. sýradan baþlayan Deniz Öncü, etkili bir performans sergileyerek damalý bayraðý 8. sýrada geçti ve bu sezonki en iyi derecesini tekrarladý.
Deniz Öncü'nün yarýþýný yerinde takip eden Prima Pramac Yamaha MotoGP takýmýnýn pilotu Toprak Razgatlýoðlu da milli motosikletçiye moral ve motivasyon verdi.
Aragon'daki yarýþta, ITALJET Gresini takýmýndan Ýspanyol pilot Alonso Lopez birinci, BLU CRU Pramac Yamaha takýmýndan Ýspanyol sürücü Izan Guevara ikinci, CFMOTO Inde Aspar takýmýndan Kolombiyalý pilot David Alonso da üçüncü oldu.
Dünya Moto2 Þampiyonasý'nýn 14. etabý San Marino ve Rimini Riviera Red Bull Grand Prix'si, 11-13 Eylül tarihlerinde Ýtalya'da koþulacak.