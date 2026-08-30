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Gabriel Jesus, Barcelona'ya gidiyor

Barcelona, Gabriel Jesus transferi için Arsenal ile anlaşma sağladı. Barcelona, Brezilyalı golcü için 10 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 15:54 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 15:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gabriel Jesus, Barcelona'ya gidiyor
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Barcelona, Arsenal'den Gabriel Jesus'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Katalan ekibi, Jesus transferi için Arsenal ile anlaşma sağladı. Barcelona, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için 10 milyon euro bonservis ve bonuslar ödeyecek.

Gabriel Jesus, Barcelona'ya transferi için pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından Barcelona'ya 2+1 yıllık imza atacak.

Arsenal'de geride kalan sezonda 27 maçta süre bulan Gabriel Jesus, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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