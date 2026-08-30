MotoGP Dünya Þampiyonasý'nýn 13. etabý Aragon Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takýmýndan Ýspanyol Marc Marquez, birinci sýrada bitirdi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Sezonun 13. yarýþý, Ýspanya'nýn Aragon özerk bölgesiyle ayný adý taþýyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden gerçekleþtirildi.
Marc Marquez, 41 dakika 10.969 saniyelik süresiyle rakiplerini geride býrakarak bu sezon 4. etap galibiyetini elde etti.
Red Bull KTM takýmýnýn Ýspanyol sürücüsü Pedro Acosta, liderin 1.754 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin Ýtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise 3.629 saniye farkla üçüncü oldu.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlýoðlu (Prima Pramac Yamaha) ise bitime 3 etap kala motorundan düþerek yarýþ dýþý kaldý.
Sezonun 14. etabý San Marino Grand Prix'si, 13 Eylül'de koþulacak.
MotoGP Dünya Þampiyonasý'nda pilotlar klasmanýnýn ilk 5 sýrasý þöyle:
1. Jorge Martin (Ýspanya): 256
2. Marc Marquez (Ýspanya): 237
3. Marco Bezzecchi (Ýtalya): 232
4. Fabio Di Giannantonio (Ýtalya): 208
5. Ai Ogura (Japonya): 203
21. Toprak Razgatlýoðlu (Türkiye): 14
Marc Marquez, 41 dakika 10.969 saniyelik süresiyle rakiplerini geride býrakarak bu sezon 4. etap galibiyetini elde etti.
Red Bull KTM takýmýnýn Ýspanyol sürücüsü Pedro Acosta, liderin 1.754 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin Ýtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise 3.629 saniye farkla üçüncü oldu.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlýoðlu (Prima Pramac Yamaha) ise bitime 3 etap kala motorundan düþerek yarýþ dýþý kaldý.
Sezonun 14. etabý San Marino Grand Prix'si, 13 Eylül'de koþulacak.
MotoGP Dünya Þampiyonasý'nda pilotlar klasmanýnýn ilk 5 sýrasý þöyle:
1. Jorge Martin (Ýspanya): 256
2. Marc Marquez (Ýspanya): 237
3. Marco Bezzecchi (Ýtalya): 232
4. Fabio Di Giannantonio (Ýtalya): 208
5. Ai Ogura (Japonya): 203
21. Toprak Razgatlýoðlu (Türkiye): 14