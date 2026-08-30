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Aleksey Batrakov için ilk 11 mesajı

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Rus oyuncunun Galatasaray'ın bir sonraki maçında ilk 11'de yer alabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Aleksey Batrakov için ilk 11 mesajı
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Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Galatasaray ile ilk maçına çıkan oyuncusuyla ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vladimir Kuzmichev, "Beklediğim şeyi gördüm. Aleksey'in takıma uyum sağlamakta ve takımın bir parçası olmada büyük bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Skor berabereyken oyuna dahil oldu ve kısmen onun proaktif performansıyla takım galip geldi." dedi.

Batrakov'un ilk 11'de yer alabileceğini söyleyen Kuzmichev, "Bence çok iyi bir ilk maçtı. Yakın zamanda ilk 11'de yer almasını beklemeli miyiz? İlk maçtan sonra, Aleksey'in bir sonraki maçta ilk 11'de yer alacağı izlenimini edindim." sözlerini sarf etti.

OKAN BURUK'UN MESAJI

Batrakov, Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçta ikinci yarının başında oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından 21 yaşındaki futbolcunun performansıyla ilgili, "Aleksey'in performansından çok memnunum. Oyuna hareket getirdi. Çok fazla ceza sahası içerisine girebilen, orada topla buluşabilen, gole çok yakın bir oyuncu. Bugün gol atamadı ama bence gol ve asist sayısı çok yüksek olabilecek oyunculardan biri. Bu özelliği çok ön planda. Çok iyi de bir bitiriciliği var. Oyun içerisinde de hoşuma giden şeylerden biri ikili mücadelelere hep girdi, hiç kaçınmadı, kafa toplarına çıktı. Bu pozisyon için kendini geliştirdiğinde bence Galatasaray için önemli bir oyuncu olacak. Çok da istekli, çok genç, çok iyi. Biz de onu en iyi şekilde buradaki ortama alıştırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli, iyi bir transfer oldu." dedi.  



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