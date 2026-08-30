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Leeds United - Brentford maçında kazanan yok!

Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United, sahasında Brentford'u konuk etti. K. Schade'nin golüyle geriye düşen Leeds, 79. dakikada Calvert-Lewin'in golüyle skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 17:56 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Leeds United - Brentford maçında kazanan yok!
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Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United ile Brentford karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin ilk yarısında Brentford, 41. dakikada Kevin Schade'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip soyunma odasına üstünlükle gitti.

LEEDS'TEN İKİNCİ YARIDA CEVAP

Leeds United, ikinci yarıda beraberlik golü için rakip kalede baskısını artırdı. Ev sahibi ekip aradığı golü 79. dakikada buldu. Nmecha'nın hazırladığı pozisyonda Dominic Calvert-Lewin fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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