Premier Lig'in 2. haftasında Leeds United ile Brentford karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin ilk yarısında Brentford, 41. dakikada Kevin Schade'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip soyunma odasına üstünlükle gitti.
LEEDS'TEN İKİNCİ YARIDA CEVAP
Leeds United, ikinci yarıda beraberlik golü için rakip kalede baskısını artırdı. Ev sahibi ekip aradığı golü 79. dakikada buldu. Nmecha'nın hazırladığı pozisyonda Dominic Calvert-Lewin fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
LEEDS'TEN İKİNCİ YARIDA CEVAP
Leeds United, ikinci yarıda beraberlik golü için rakip kalede baskısını artırdı. Ev sahibi ekip aradığı golü 79. dakikada buldu. Nmecha'nın hazırladığı pozisyonda Dominic Calvert-Lewin fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.