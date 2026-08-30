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Freiburg sezona Bremen karşısında farklı başladı

Bundesliga'da 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Freiburg, Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 18:23
Fotoğraf: Imago
Freiburg sezona Bremen karşısında farklı başladı
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Bundesliga'da 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Daniel Siebert'in yönettiği mücadeleyi Freiburg 4-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekipte Yuito Suzuki 3 kez ağları havalandırırken, Igor Matanovic de 1 gol kaydetti. Werder Bremen'in tek golü ise Dariusz Stalmach'tan geldi.

SUZUKI PERDEYİ AÇTI

Freiburg'u öne geçiren golde Jan-Niklas Beste'nin kullandığı köşe vuruşunda yükselen Yuito Suzuki, kafa vuruşuyla topu sol direğin içinden ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Freiburg daha sonra Igor Matanovic'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Kendisine gönderilen pası kontrol eden Matanovic, yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

SUZUKI HAT-TRICK YAPTI

Yuito Suzuki, ceza sahasında boşta kalan topu üst direğin hemen altından filelere göndererek skoru 3-0'a taşıdı.

Freiburg'un dördüncü golünde ise Igor Matanovic'in pasında yeniden Suzuki sahneye çıktı. Japon futbolcu, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara göndererek hat-trickini tamamladı.

Werder Bremen'in tek golü köşe vuruşunun ardından geldi. Dariusz Stalmach, ceza sahasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın skorunu 4-1 olarak belirledi.

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