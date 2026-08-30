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Sarr'ın yeni adresi belliyor!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Pape Matar Sarr için Juventus devreye girdi. İtalyan ekibinin Tottenham'a kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu içeren teklif sunduğu, oyuncuyla ise anlaşma sağladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 19:14
Haber: Sporx.com dış haberler
Sarr'ın yeni adresi belliyor!
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Pape Matar Sarr için Juventus'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibinin, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr için İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu.

2+26 MİLYON EUROLUK FORMÜL

Juventus'un teklifinin 2 milyon Euro kiralama bedelinden oluştuğu, ayrıca İtalyan ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 26 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girecek.

SARR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Juventus'un transfer görüşmelerinde oyuncu tarafıyla da ilerleme kaydettiği ve Pape Matar Sarr ile anlaşma sağladı.

Sarr'ın adı transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmış, oyuncu iki kulübün de listesinde yer almıştı.

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