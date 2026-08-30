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1-1
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Celta Vigo-Athletic Bilbao
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30 Ağustos
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Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 20:06
Haber: Sporx.com
Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
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Filenin Sultanları, 2026 Akdeniz Oyunları finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvayı namağlup şampiyon tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde İtalya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibini 25-22, 26-24 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Final karşılaşmasında üstün bir performans sergileyen milliler, mücadeleyi kayıp yaşamadan tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

SULTANLAR'DAN NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları boyunca oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Finalde İtalya'yı da set vermeden geçen A Milli Takım, organizasyonu namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye, bu sonuçla Akdeniz Oyunları'nda kadınlar voleybolda altın madalyanın sahibi oldu.

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