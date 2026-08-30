SON DAKÝKA: Samsunspor Fenerbahçe maçý ÞÝFRESÝZ ÝZLE, Samsun FB link
Samsunspor Fenerbahçe maçý bein sports 1 þifresiz yayýn izle | beIN Sports 1'den canlý izlenebilecek olan Samsunspor Fenerbahçe maçýnýn kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçý ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ýþte Samsunspor Fenerbahçe maçý canlý yayýn izleme detaylarý
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Samsunspor'la deplasmanda karþýlaþacak. Samsun Yeni 19 Mayýs Stadý'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da baþlayacak. Karþýlaþmayý, hakem Yasin Kol yönetecek. Anýl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardýmcý hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarýndan yayýnlanacak.
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESÝ FORM DURUMLARI
Lige Gençlerbirliði maðlubiyetiyle baþlayan sarý-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasýnda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 maðlup eden Fenerbahçe, 18 yýl aradan sonra UEFA Þampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandý. Ýsmail Kartal'ýn öðrencileri, Samsun deplasmanýndan da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiþtirmek istiyor. Ligde sezonun ilk maçýnda konuk ettiði Göztepe ile 3-3 berabere kalan kýrmýzý-beyazlý takým, sonraki müsabakasýnda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi. Samsunspor, topladýðý 4 puanla ligin üçüncü haftasýna averajla üçüncü sýrada girdi.
Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu. Sarý-lacivertlilerde sakatlýklarý bulunan Anderson Talisca, Çaðlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoðlu ile Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadý. Fenerbahçe'nin Samsunspor maçý kadrosunda þu isimler bulunuyor: Ederson, Mert Günok, Tarýk Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiðit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Ýsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuð Elmaz, Ýrfan Can Kahveci, Oðuz Aydýn, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric
SAMSUNSPOR'UN EKSÝKLERÝ
Karadeniz ekibinde Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçýnda forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE ÝLE SAMSUNSPOR 67. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de Samsun'da yapacaklarý maçla 67. kez karþý karþýya gelecek. Ligde iki takým arasýnda daha önce oynanan 66 karþýlaþmada sarý-lacivertliler 36, kýrmýzý-beyazlýlar ise 12 galibiyet alýrken 18 maç eþitlikle sonuçlandý. Fenerbahçe'nin 113 golüne, Samsunspor 62 golle cevap verdi. Ýki ekip arasýndaki son 5 lig maçýnýn 4'ü beraberlikle sonuçlandý. Geçen sezonun ikinci yarýsýnda Kadýköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düþtüðü maçý uzatma dakikalarýnda attýðý golle 3-2 kazandý.
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI GOLLERÝ ÝZLE
FENERBAHÇE, SAMSUN'DA ZORLANIYOR
Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karþý karþýya geldi. Bu müsabakalarda sarý-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayý baþardý. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrýldý. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaþarken, kalesinde ise 41 gol gördü.
FARKLI GALÝBÝYETLER
Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayýs 1994'te Ýstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklý galibiyetlerinden birine imza attý. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarýnda üst üste Samsun 19 Mayýs Stadý'ndaki lig maçlarýnda 4-0'lýk skorlarla yenerek en farklý galibiyetlerini elde etti.
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