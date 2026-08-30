Haber Tarihi: 30 Ağustos 2026 20:55 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 20:55

Bein Sports 1 Canlı İzle: Samsunspor Fenerbahçe canlı yayın

Samsunspor Fenerbahçe maçı bein sports 1 canlı yayın linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Samsunspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Bein Sports 1 Canlı İzle: Samsunspor Fenerbahçe canlı yayın
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Samsunspor Fenerbahçe maçı şifresiz bein Sports 1 linki! Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA




SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA


Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR 67. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de Samsun'da yapacakları maçla 67. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 66 karşılaşmada sarı-lacivertliler 36, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 113 golüne, Samsunspor 62 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 5 lig maçının 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 kazandı.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİ İZLE



FENERBAHÇE, SAMSUN'DA ZORLANIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 33 kez Samsun'da karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 10 müsabakada taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-1994 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0'lık skorlarla yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Lige Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'yle geçti. Hafta içinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönerek Lyon galibiyetini pekiştirmek istiyor. Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, sonraki müsabakasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi. Samsunspor, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla üçüncü sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Diabate, Tomasson, Celil, Watt, Jarju, Yalçın, Emre, Fatih

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Kante, Greenwood, Oğuz, Muriqi



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ile Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Karadeniz ekibinde Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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