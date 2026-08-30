30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
21:30
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
21:30
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
21:30
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
2-131'
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
22:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-269'
30 Ağustos
Cagliari-Inter
21:45
30 Ağustos
Lazio-Genoa
21:45
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
21:45

Manchester United, Ipswich'i farklı geçti!

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, sahasında Ipswich'i 5-2 mağlup etti. Bruno Fernandes'in hat-trick yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekip, sezonun ilk lig galibiyetine ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 20:27 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 20:35
Fotoğraf: X.com
Manchester United, Ipswich'i farklı geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, sahasında Ipswich'i konuk etti. Craig Pawson'ın yönettiği mücadeleyi Manchester United 5-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekipte Bruno Fernandes 3 golle hat-trick yaparken, Bryan Mbeumo da fileleri havalandırdı. Ipswichli Jacob Greaves kendi kalesine gol attı. Konuk ekibin golleri ise Leif Davis ve Chuba Akpom'dan geldi.

IPSWICH ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmada gol perdesini Ipswich açtı. Issahaku Fatawu'nun pasında ceza sahası içerisinde vole vuruşu yapan Leif Davis, üst direkten seken topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Manchester United'ın yanıtı Bruno Fernandes'ten geldi. Ipswich savunmasının yaptığı hatanın ardından topu kazanan Portekizli futbolcu, fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

Manchester United, Jacob Greaves'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pozisyonun ardından hakem Craig Pawson, olası elle oynama nedeniyle VAR incelemesine başvurdu. İncelemenin ardından elle oynama olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

Jacob Greaves'in ceza sahasında yaptığı müdahalenin ardından Manchester United penaltı kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes, kaleci Kjell Scherpen'i geçerek farkı ikiye çıkardı.

BRUNO FERNANDES'TEN HAT-TRICK

Bryan Mbeumo'nun şutunun rakipten sekmesinin ardından ceza sahasında topu önünde bulan Bruno Fernandes, fileleri havalandırarak skoru 4-1'e getirdi. Portekizli yıldız bu golle hat-trick yaptı.

Manchester United'ın beşinci golünde Bruno Fernandes bu kez asist yaptı. Fernandes'in pasında ceza sahası kenarında topla buluşan Bryan Mbeumo, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla skoru 5-1'e taşıdı.

SON GOL AKPOM'DAN

Ipswich, maçın ilerleyen bölümünde Manchester United savunmasının yaptığı hatayı değerlendirdi. Yakın mesafede topu önünde bulan Chuba Akpom, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 5-2'ye getirdi.

Karşılaşmadan 5-2 galip ayrılan Manchester United, Premier Lig'de sezonun ilk galibiyetini aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.